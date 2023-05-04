Тодд Боули вошел в консорциум после того, как Роман Абрамович продал Челси. Также в это объединение бизнесменов, удерживающих лондонский клуб, вошли американец Марк Волтер и швейцарец Гансйорг Висс.

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Боули: Болельщики требовательны, они хотят побед

Первый прокомментировал провальные результаты команды и заговорил о перспективах клуба. По словам Буоли, они верят в клуб, в котором видят проект не один год.

Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы это осознаем и тоже хотим побеждать. Видение такое, что это долгосрочный проект, мы настроены на перспективу. Верим, что со всем справимся,

– заявил Буоли.

Напомним, что владелец Челси раскритиковал футболистов после домашнего поражения от Брайтона 1:2. Тодд Боули посетил раздевалку "синих", где лично выразил свое недовольство беззубой игрой команды. Отмечается, что на ту встречу Боули пришел в компании другим совладельцам клуба.

В последнем матче Челси снова не порадовало положительным результатом. "Аристократы" без шансов проиграли на выезде Арсеналу 3:1. Уже на 34-й минуте счет в матче был 3:0 в пользу команды Микеля Артеты. Как раз после гола Габриэла Жезуса фанаты Арсенала начали скандировать кричалку. в сторону наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда.

Подопечные Лэмпарда потерпели шестое поражение подряд. В последний раз "синие" побеждали еще 11 марта, когда на выезде обыграли Лестер 1:3.

Челси после 33 сыгранных туров идет лишь на 12-й позиции, имея в своем активе 39 очков. От зоны вылета преимущество составляет 9 баллов.

К слову. Лондонскому клубу осталось сыграть 5 матчей, чтобы улучшить свою ситуацию в турнирной таблице АПЛ против Борнмута, Фореста, Манчестер Сити, МЮ и Ньюкасла. Ожидается, что по окончании сезона "аристократы" попрощают с несколькими футболистами, относительно недавно приобретенными.