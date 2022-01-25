Владлен Юрченко став гравцем Риги: клуб завершив сезон за крок від "бронзи"

Владлен Юрченко знову поїхав здобувати досвід за кордон. Півзахисник підписав угоду з латвійською Ригою.

Несподіваний вибір Юрченка

28-річний атакувальний півзахисник продовжить кар'єру у Латвії. Наразі невідомо умов трансферу футболіста.

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Ще одним новобранцем Риги став 31-річний білоруський півзахисник Юрій Кендиш.

Відзначимо, що за латвійський клуб виступає інший українець Юрій Вакулко.

Рига завершила минулий сезон за крок від "бронзи" – 3 місце. За чемпіонат клуб здобув 50 очок, від третьої позиції відставання склало лише один пункт.

Що відомо про Владлена Юрченка