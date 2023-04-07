Гераскевич: Чия це геніальна ідея намагатися запровадити санкції СБУ на українських спортсменів

Український спорт опинився в доволі незвичному становищі, коли в уряді вирішили вдатися до покарань спортсменів за їх участь у турнірах, куди допустили росіян чи білорусів. Правда як слід пояснити своє рішення в Міністерстві молоді та спорту, яке і виступило ініціатором цього, поки не спромоглися.

Почалося все з того, що 30 березня відбулося засідання уряду України. Після нього міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що українським спортсменам буде заборонено виступати на тих турнірах, куди допустили росіян та білорусів.

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Важливим моментом було те, що ця заява Немчінова – це була єдина інформація про цю заборону для спортсменів тривали час. На наступний день, 31 березня, Мінмолодьспорту не надав жодного пояснення з цього приводу. Лише народний депутат та спортсмен Жан Беленюк опублікував витяг з протоколу засідання уряду. Однак там вказувалося, що Мінмолодьспорту має "опрацювати питання щодо позбавлення федерацій статусу національних у разі участі спортсменів, які є їх членами, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації, Республіки Білорусь". А вже після того внести його на розгляд Кабміну. Але жодного слова про заборону участі спортсменів в змаганнях там немає.

І лише 3 квітня ввечері в Мінмолодьспорті нарешті відреагували на цю ситуацію. Вони опублікували повідомлення, де можна виділити три головні тези:

У міністерстві розробили проєкт постанови, яким "передбачається можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь". Фактично це призведе до того, що такі федерації втратять державну підтримку та фінансування.

Українські федерації можуть розраховувати на підтримку від держави, якщо проти них будуть запровадженні санкції за неучасть у міжнародних змаганнях. Але це поки "опрацьовується".

Проти спортивних федерацій та її членів можуть бути запроваджені "персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи чи санкції". При цьому це питання "опрацьовується разом зі Службою безпеки України".

Важливо! Редакція сайту 24 Каналу ще в понеділок, 3 квітня, звернулася з проханням про коментар до Міністерства молоді та спорту України для того, щоб роз'яснити цю інформацію. Але там перші декілька днів ніяк не реагували на це прохання. Коли ж нарешті вдалося додзвонитися, то там сказали, що в них чимало запитів від ЗМІ, і вони ще не встигли опрацювати наше прохання. Станом на 7 квітня редакція так і не отримала коментар з цього приводу.

Але не лише ЗМІ не отримали чіткого пояснення того, що саме передбачається цим проєктом постанови уряду (вона ще не була прийнята). Але й спортсмени.

Міністерство молоді та спорту України у своїй інформації про цей проєкт постанови опирається на "результати проведених нарад та консультацій з керівниками спортивних федерацій з олімпійських видів спорту, з урахуванням позиції комісії атлетів Національного олімпійського комітету України". Тож сайт 24 Каналу звернувся по коментар з цього приводу до скелетоніста Владислава Гераскевича, який також є членом комісії атлетів НОК України.

Це рішення, про яке ми всі дізналися на телемарафоні. Я так само дізнався. Я не знав, що буде наказ від держави про запровадження санкцій. Хоча я представників комісії атлетів НОК України. Але більше інформації я не отримав,

– розповів Владислав Гераскевич.

Здивування було і після того, як інформацію з цього приводу опублікували на сайті Мінмолодьспорту.

"Про санкції від СБУ – це взагалі. Я не знаю, чия це була геніальна ідея намагатися запровадити санкції СБУ на українських спортсменів", – наголосив Владислав Гераскевич.

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За його словами, ситуація з бойкотом виглядає недоречною в цій ситуації.

"У комісії атлетів ми зараз намагаємося говорити, що ми маємо працювати над відстороненням, а не над бойкотом. Насправді зараз оця вся новина про бойкот – вона дуже шкодить загальній роботі. Тому що весь акцент переключили на бойкот, а зараз треба працювати з міжнародними федераціями. Зараз йде активна фаза – федерації приймають рішення (про відсторонення чи допуск росіян, – прим. 24 Каналу), але всі зробили акцент на бойкоті", – заявив спортсмен.

Владислав Гераскевич також висловив своє невдоволення роботою профільного міністерства та НОК України в тому, що вони не чинять відповідний тиск на ці міжнародні федерації, які готуються до повернення представників країн-агресорів до міжнародних змагань.

Також спортсмен заявив, що питання щодо бойкоту має прийматися за участі спортсменів, адже саме вони "отримають найбільший удар".

"Це має бути зібрання спортсменів-кандидатів на Олімпійські Ігри. І ми маємо чути їх фідбек, вони мають говорити. Це має бути дискусія, обговорення, а не пафосні цитати", – переконаний Гераскевич.

Саму ідею бойкоту він не підтримує, але заявляє, що не буде виступати на турнірах, куди допустили росіян.

Але я можу приїжджати на змагання та влаштовувати протести. І робити життя цих спортсменів та проведення цих змагань просто нестерпними. Тобто я вважаю, що це більш ефективно. І ми певний час до дискваліфікацій будемо тримати медійний майданчик від просування російських наративів,

– переконаний Гераскевич.

Спортсмен переконаний, що це неправильно просто бойкотувати змагання. Адже в такому разі Україна "віддає медійний майданчик росіянам без боротьби, де вони зможуть просувати свої наративи". Але відповіді на свої питання від чиновників спортсмен так і не отримав.