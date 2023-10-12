Пророкують кар'єру топ-бомбардира: форварда Динамо порівняли із кривдником збірної України

Директор Академії київського Динамо Олександр Іщенко виділив одного футболіст основи киян та дав йому комплімент із солідним авансом. Мова йде про форварда Владислава Ваната.

Заслужений тренер України поділився своїми враженнями від гри 21-річного нападника на вістрі атаки київського клубу. Олександр Іщенко виділив сильні сторони футболіста та порівняв його стиль гри із лідером збірної Англії та форвардом мюнхенської Баварії.

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Іщенко: У нього безумовно є все, щоб стати топ-бомбардиром

На думку Іщенка, вже у свій 21 рік Владислав Ванат повісив високу планку перед собою у столичному гранді.

Ванат різноплановий гравець, комбінаційний. Манерою гри він мені нагадує Кейна, який зараз захищає кольори Баварії. І сам може завершити атаку, і вивести на ударну позицію партнера. Десь поки що бракує стабільності, але в нього безумовно є все, щоб стати топ-бомбардиром. Робота з м'ячем, технічна готовність, хитрість, агресія, удар... Уже зараз Ванат високо підняв планку, але форварду важливо забивати м'ячі, чого йому і бажаю,

– сказав директор Академії Динамо.

Разом із Ванатом Динамо після 7-ми зіграних поєдинків йде на 6-му місці, набравши 15 балів. У минулому турі підопічні Мірчі Луческу несподівано програли на виїзді житомирському Поліссю 3:2.

Нагадаємо, що Гаррі Кейн 12 серпня 2023 року перейшов із Тоттенхема у Баварію, за яку вже встиг відзначитись 9 голами та 5 асистами у 10-ти зіграних матчах.

Якщо повернутись до статистики динамівця у поточному сезоні-2023/2024, то Ванат у 10-ти поєдинках забив 4 м'ячі та віддав 5 результативних передач. Наразі готується у розташуванні збірної України до жовтневих матчів відбору на Євро-2024.

Що відомо про кар'єру Владислава Ваната у Динамо