Заслужений тренер України поділився своїми враженнями від гри 21-річного нападника на вістрі атаки київського клубу. Олександр Іщенко виділив сильні сторони футболіста та порівняв його стиль гри із лідером збірної Англії та форвардом мюнхенської Баварії.

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Іщенко: У нього безумовно є все, щоб стати топ-бомбардиром

На думку Іщенка, вже у свій 21 рік Владислав Ванат повісив високу планку перед собою у столичному гранді.

Ванат різноплановий гравець, комбінаційний. Манерою гри він мені нагадує Кейна, який зараз захищає кольори Баварії. І сам може завершити атаку, і вивести на ударну позицію партнера. Десь поки що бракує стабільності, але в нього безумовно є все, щоб стати топ-бомбардиром. Робота з м'ячем, технічна готовність, хитрість, агресія, удар... Уже зараз Ванат високо підняв планку, але форварду важливо забивати м'ячі, чого йому і бажаю,

– сказав директор Академії Динамо.

Разом із Ванатом Динамо після 7-ми зіграних поєдинків йде на 6-му місці, набравши 15 балів. У минулому турі підопічні Мірчі Луческу несподівано програли на виїзді житомирському Поліссю 3:2.

Нагадаємо, що Гаррі Кейн 12 серпня 2023 року перейшов із Тоттенхема у Баварію, за яку вже встиг відзначитись 9 голами та 5 асистами у 10-ти зіграних матчах.

Якщо повернутись до статистики динамівця у поточному сезоні-2023/2024, то Ванат у 10-ти поєдинках забив 4 м'ячі та віддав 5 результативних передач. Наразі готується у розташуванні збірної України до жовтневих матчів відбору на Євро-2024.

Що відомо про кар'єру Владислава Ваната у Динамо