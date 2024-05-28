Продовжує захищати Україну: легендарний гравець Динамо отримав офіцерське звання

Колишній футболіст збірної України Владислав Ващук перебуває в лавах Національної гвардії. Нещодавно ексзірка українського футболу отримав підвищення по службі.

У травні 2023 року колишній футболіст київського Динамо Владислав Ващук вступив до Національної гвардії України. Під час окупації Гостомеля він на власні очі бачив, що несе "русскій мір", а тому добровільно зважився на такий крок.

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Ващук став офіцером НГУ

Наразі Ващук продовжує служити та навіть отримав підвищення. 20 травня колишньому гравцю збірної України надали офіцерське звання молодшого лейтенанта.

Про це Владислав повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Служу Українському народові!", – підписав публікацію Ващук.

Владислав Ващук отримав офіцерське звання / фото з фейсбуку ексфутболіста

Раніше Ващук публікував фото зі свого першого бойового завдання. Він брав участь в евакуації поранених з лінії фронту на Куп'янському напрямку.