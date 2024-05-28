В мае 2023 года бывший футболист киевского Динамо Владислав Ващук поступил в Национальную гвардию Украины. Во время оккупации Гостомеля он воочию видел, что несет "русский мир", а потому добровольно решился на такой шаг.

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Ващук стал офицером НГУ

Сейчас Ващук продолжает служить и даже получил повышение. 20 мая бывшему игроку сборной Украины присвоили офицерское звание младшего лейтенанта.

Об этом Владислав сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Служу Украинскому народу!", – подписал публикацию Ващук.

Владислав Ващук получил офицерское звание / фото из фейсбука экс-футболиста

Ранее Ващук публиковал фото со своего первого боевого задания. Он участвовал в эвакуации раненых с линии фронта на Купянском направлении.