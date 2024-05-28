Вже десять років донецький Шахтар вимушений приймати суперників у рідному місті. Донець опинився під тимчасовою окупацією росіян, тому вони багато чого змінюють на свій смак, пише 24 Канал.

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Крім того, в окупації опинився і стадіон-красень Шахтаря "Донбас Арена". Українські військові не раз публікували знімки з дронів, де видно стан занепаду арени.

Тепер же окупанти вирішили навести свої чергові порядки на арені. Місцеві жителі побачили, що з емблеми Шахтаря була прибрана друга літера "А". Логотип мав вигляд "Шахт*р".



Окупанти зіпсували емблему Шахтаря на "Донбас Арені" / фото з проросійських соцмереж

Неважко здогадатися, що терористам не хочеться читати українське слово "Шахтар", адже вони називають цю команду "Шахтьор". Дивує тільки, що до такого примітивного ходу окупанти додумались аж через 10 років.

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Відзначимо, що Шахтар є чинним чемпіоном України з футболу. Саме "гірники" тріумфували в УПЛ у сезонах 2022-2023 та 2023-2024. Наступного року донеччани виступлять у Лізі чемпіонів.