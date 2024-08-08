Чинний чемпіон Італії кинув око на форварда збірної України

Футболісти київського Динамо продовжують бути у шорт-листах європейських клубів. У цей список зацікавлених клубів додався міланський Інтер.

Лише нещодавно Артем Довбик доєднався до римської Роми, як в Італію може переїхати інший український форвард. Мова йде про Владислава Ваната.

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Новий-старий претендент на Ваната

Італійський Інтер серйозно зацікавився основним нападником Динамо. "Нерадзуррі" проявляло інтерес до футболіста ще торік, коли скаути клубу Серії А побували на декількох поєдинках киян.

Однак у Ваната є солідний конкурент на трансфер в Інтер. Йдеться про форварда австрійського Зальцбурга Каріма Конате. Але кошти, які хочуть виручити австрійці за свого гравця, можуть відлякати представників чинного чемпіона Італії. Зальцбург хоче заробити на продажі форварда щонайменше 25 мільйонів євро.

Натомість вартість трансферу Ваната складає 10 мільйонів євро (дані Transfermarkt). Контракт Владислава із Динамо збігає 30 червня 2027-го року.

Цікаво, що саме Зальцбург є потенційним суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Жереб звів в одне протистояння тріумфаторів пар Зальцбург – Твенте та Динамо – Рейнджерс.

Кияни у першому матчі втратили перемогу на останніх секундах 1:1. Зальцбург завдяки дублю Маурітса К'єргора обіграли Твенте 2:1.

Додамо, що Ванат результативно розпочав новий сезон-2024/2025. Владислав взяв участь в усіх трьох матчах "біло-блакитних", у яких забив гол та віддав два асисти.