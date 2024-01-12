Поїде до екстренера Шахтаря: таланта Динамо та збірної України хочуть бачити у Франції

Непогана результативність Владислава Ваната змусила французький клуб звернути на нього увагу. Подейкують, що сам президент команди зацікавлений у трансфері.

Нападник Динамо Владислав Ванат показав неймовірний прогрес за останні кілька років. Форвард закріпився в основі "біло-синіх", а минулого року відзначився 14 голами.

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Впевнені виступи Владислава привернули до нього увагу з боку європейських клубів. Як виявилось, предметний інтерес до 22-річного українця проявляє французький Лілль.

Про це розповів ексгравець Осера та Реймса Сергій Яковлєв. Він близько дружить із чинним президентом Лілля Олів'є Летантом. Киянин з французьким паспортом запевнив, що той цікавився у нього з приводу ігрових якостей Ваната.

За його інформацією, у клубі вже збирають по ньому інфорацію. Відзначимо, що наразі головним тренером "догів" є португалець Паулу Фонсека, який з 2016 по 2019 роки тренував Шахтар.

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Цього сезону Лілль бореться за повернення в Лігу чемпіонів. Команда йде шостою, маючи п'ятиочковий триочковий відрив від зони ЛЧ. За команду також виступає ексгравець Шахтаря Ісмаїлі.

Кар'єра Владислава Ваната

форвард є вихованцем Динамо, за яке дебютував у травні 2021 року

на сезон 2021-2022 Ванат був орендований Чорноморцем, за який відзначився трьома голами та одним асистом у 18-ти матчах

минулого ж сезону Владислав закріпився в основі Динамо, показавши топову результативність – 13+3 за системою "гол+пас" у 30-ти іграх

у чинному розіграші УПЛ нападник є лідером бомбардирських перегонів на пару із Олегом Кожушком (по 7 голів)

минулого року Владислав дебютував за національну збірну України та провів за неї вже п'ять матчів

влітку 2023-го Ванат став півфіналістом молодіжного Євро-2023 у складі збірної України U21

. Портал Transfermarkt оцінює Владислава Ваната у 3 мільйона євро. Його контракт з Динамо спливає влітку 2025 року.