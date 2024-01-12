Поїде до екстренера Шахтаря: таланта Динамо та збірної України хочуть бачити у Франції
Джерело:Футбол24
Непогана результативність Владислава Ваната змусила французький клуб звернути на нього увагу. Подейкують, що сам президент команди зацікавлений у трансфері.
Нападник Динамо Владислав Ванат показав неймовірний прогрес за останні кілька років. Форвард закріпився в основі "біло-синіх", а минулого року відзначився 14 голами.
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Впевнені виступи Владислава привернули до нього увагу з боку європейських клубів. Як виявилось, предметний інтерес до 22-річного українця проявляє французький Лілль.
Про це розповів ексгравець Осера та Реймса Сергій Яковлєв. Він близько дружить із чинним президентом Лілля Олів'є Летантом. Киянин з французьким паспортом запевнив, що той цікавився у нього з приводу ігрових якостей Ваната.
За його інформацією, у клубі вже збирають по ньому інфорацію. Відзначимо, що наразі головним тренером "догів" є португалець Паулу Фонсека, який з 2016 по 2019 роки тренував Шахтар.
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Цього сезону Лілль бореться за повернення в Лігу чемпіонів. Команда йде шостою, маючи п'ятиочковий триочковий відрив від зони ЛЧ. За команду також виступає ексгравець Шахтаря Ісмаїлі.
Кар'єра Владислава Ваната
- форвард є вихованцем Динамо, за яке дебютував у травні 2021 року
- на сезон 2021-2022 Ванат був орендований Чорноморцем, за який відзначився трьома голами та одним асистом у 18-ти матчах
- минулого ж сезону Владислав закріпився в основі Динамо, показавши топову результативність – 13+3 за системою "гол+пас" у 30-ти іграх
- у чинному розіграші УПЛ нападник є лідером бомбардирських перегонів на пару із Олегом Кожушком (по 7 голів)
- минулого року Владислав дебютував за національну збірну України та провів за неї вже п'ять матчів
- влітку 2023-го Ванат став півфіналістом молодіжного Євро-2023 у складі збірної України U21