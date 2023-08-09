Останнє китайське попередження не подіяло: Вакула через проблеми з алкоголем залишив Полісся
Джерело:ТаТоТаке
Один з найбільше обдарованих футболістів України Владислав Вакула знову залишився без клубу. Складний характер та невміння тримати себе в руках можуть поставити хрест на його кар'єрі.
Владислав Вакула не вперше стає фігурантом скандалу. Футболіст мав проблеми з дисципліною у своїх попередніх клубах.
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Вакула був у Поліссі на жовтій картці
Черговий "зальот" Вакули відбувся після святкування чемпіонства Полісся в Першій лізі. 24-річний вінгер в стані алкогольного сп'яніння взяв участь в бійці. У клубі одразу попрощалися зі скандалістом. Про це повідомив журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.
Коли Полісся відзначало своє перше місце в Першій лізі людина накидалася та десь там полізла в бійку. Сталася певна передряга – не буду вдаватися в деталі, це не дуже етично. Але знайшли саме Вакулу. Ситуація в тому, що Вакула вже в принципі там був на жовтій картці, як я розумію. І після цієї ситуації його не на трансфер, а просто звільнили,
– розповів Співаковський.
Зазначимо, що клуб офіційно не коментував інцидент з Вакулою. Проте вінгер знаходиться поза заявкою "вовків" на сезон 2023/24.
У ЗМІ повідомляється, що Владислава запросили на перегляд в Чорноморець. Якщо футболіст справить враження на тренерський штаб "моряків", з ним підпишуть контракт.
Зашквари Вакули
- Нагадаємо, що взимку 2021 року Вакула повинен був стати гравцем чернігівської Десни. Проте Олександр Рябоконь відмовився від футболіста через грубе порушення спортивного режиму. Вінгер перебував в команді лише два тижні.
- На початку лютого того ж року Вакула став учасником ДТП в Маріуполі. За неофіційною інформацією, гравець був в стані алкогольного сп'яніння. ФК Маріуполь одразу відмовився від продовження оренди свого найкращого гравця.
- Свій норовистий характер Вакула продемонстрував і в Шахтарі. Футболіст влаштував конфлікт з одним зі своїх одноклубників. Тодішній тренер "гірників" Ігор Йовічевич не захотів псувати мікроклімат в команді та "відчепив" Вакулу.
- Черговий шанс реанімувати кар'єру Владислав отримав в Поліссі. В клубі дуже розраховували на непересічний талант Вакули та навіть підписали з ним повноцінний контракт. Проте Владислав знову наступив на ті ж граблі.