Поворот не туди: нападник київського Динамо потрапив у серйозну ДТП

Футболіст столичного колектива потрапив у серйозну дорожньо-транспорту пригоду. Через інцидент гравець не зміг допомогти Динамо у матчі в рамках УПЛ.

Форвард київського Динамо Владислав Супряга став жертвою дорожньо-транспортної пригоди. Український футболіст переживає "чорну смугу" у своєму житті.

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Складний період Супряги

Столичний колектив і так переживаю нестачу форвардів, до всього щастя Владислав Супряга був відсутнім в заявці київського Динамо на сенсаційно програний матч Інгульцю (2:0) в рамках 16-го туру УПЛ. Український нападник не зміг взяти участь не через свою не найкращу фізичну форму, рішення взагалі не стояло за головним тренером киян Мірчою Луческу. На відсутність Супряги на матчі повпливала не футбольна подія.

Історія досить несподівана. Напередодні матчу з Інгульцем Влад Супряга потрапив у ДТП. Кажуть, десь на Столичному шосе, хоча це не точно. ДТП була точно. Важливо, що сам футболіст не постраждав, хоча машина постраждала конкретно. Тепер замість конкуренції Раміресу повинен ремонтувати свою іномарку преміум-класу. Поворот не туди,

– розповів Михайло Співаковський.

Кар'єра нерозкритого таланта