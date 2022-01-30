Владислав Супряга – гравець Сампдорії
30 січня 2022 , 21:58Читать новость на русском
Джерело:сайт Сампдорії
Владислав Супряга офіційно змінив Динамо на Сампдорію. Український нападник затримається у Серії А до кінця сезону-2021/2022.
Новий виклик для Супряги
Київський клуб віддав в оренду 21-річного форварда. У контракті переходу прописана опція викупу футболіста.
До теми Супряга успішно пройшов медогляд перед переходом у Сампдорію
Також трансфер підтвердив офіційний сайт Динамо. Наразі невідомо, у скільки обійшла оренда Супряги для Сампдорії. Столичний клуб побажав Владиславу повністю реалізувати себе у новій команді.
Новий клуб чемпіона світу у складі збірної України U-20 посідає лише 16-те місце у турнірній таблиці Серії А.
Відзначимо, що форвард провів із Динамо перший тренувальний збір у Туреччині.
- У сезоні-2021/2022 Супряга відіграв у біло-синій футболці 6 поєдинків, у яких не запам'ятався результативними діями.
- Його контракт із киянами розрахований ще до кінця грудня 2025 року.