Владислав Супряга – гравець Сампдорії

Владислав Супряга офіційно змінив Динамо на Сампдорію. Український нападник затримається у Серії А до кінця сезону-2021/2022.

Новий виклик для Супряги

Київський клуб віддав в оренду 21-річного форварда. У контракті переходу прописана опція викупу футболіста.

До теми Супряга успішно пройшов медогляд перед переходом у Сампдорію

Також трансфер підтвердив офіційний сайт Динамо. Наразі невідомо, у скільки обійшла оренда Супряги для Сампдорії. Столичний клуб побажав Владиславу повністю реалізувати себе у новій команді.

Новий клуб чемпіона світу у складі збірної України U-20 посідає лише 16-те місце у турнірній таблиці Серії А.

Відзначимо, що форвард провів із Динамо перший тренувальний збір у Туреччині.