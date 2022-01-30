Підсилення лінії атаки

Епопея з переходом Супряги у клуб Серії А підходить до свого закінчення. Владислав вже успішно пройшов медогляд.

До теми Супряга покине Динамо в останній день трансферного вікна: деталі переходу

Обидві сторони вже узгоджують останні деталі трансферу українського нападника. Мова йде про оренду з правом викупу динамівця.

Наразі невідомо, у скільки точно італійському клубу обійдеться цей перехід 21-річного форварда. У ЗМІ йдеться про 500 тисяч або 2 мільйони євро за оренду. У контракті трансферу буде опція викупу, тому його сума може скласти 7 – 8 мільйонів євро.

Цікаво. За даними Transfermark, вартість Супряги становить 4 мільйони євро. Супряга пов'язаний контрактом із Динамо, який розрахований до кінця грудня 2025 року.

Потенційно новий клуб Супряги посідає 16-те місце у турнірній таблиці Серії А. Команда здобула за 23 поєдинки 20 очок.

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