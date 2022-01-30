Підсилення лінії атаки
Епопея з переходом Супряги у клуб Серії А підходить до свого закінчення. Владислав вже успішно пройшов медогляд.
До теми Супряга покине Динамо в останній день трансферного вікна: деталі переходу
Обидві сторони вже узгоджують останні деталі трансферу українського нападника. Мова йде про оренду з правом викупу динамівця.
Наразі невідомо, у скільки точно італійському клубу обійдеться цей перехід 21-річного форварда. У ЗМІ йдеться про 500 тисяч або 2 мільйони євро за оренду. У контракті трансферу буде опція викупу, тому його сума може скласти 7 – 8 мільйонів євро.
Потенційно новий клуб Супряги посідає 16-те місце у турнірній таблиці Серії А. Команда здобула за 23 поєдинки 20 очок.
Супряга втратив довіру Луческу у Динамо
- Молодий форвард поступово втратив місце у складі та довіру головного тренера Динамо Мірчі Луческу. Супряга з'являвся на полі лише із заміни.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за "біло-синіх" лише 6 поєдинків, у яких не відзначився результативними ударами.