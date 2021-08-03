Непереможений українець Сіренко проведе бій з російським ветераном Устіновим

Український важковаговик Владислав Сіренко (17-0, 14 КО) 4 вересня проведе свій наступний поєдинок. Суперником українця стане 44-річний боксер у надважкій вазі Олександр Устінов (36-4, 26 О).

Про це повідомив виконавчий директор компанії B1 Boxing Promotions Олександр Подаваленко.

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Зустріч відбудеться в Болгарії. Про це вже повідомив Сіренко.

"У Болгарії 4 вересня буду відстоювати титул WBC Asia в бою проти Устінова! Тренувальний кемп вже давно стартував, так що набираю обертів!" – написав Сіренко в інстаграмі.

Попередній бій Сіренка

У Києві 12 червня відбувся вечір боксу під егідою В1 Boxing Promotions. Тоді Сіренко здобув свою 17 перемогу на професійному рингу.

Суперником українця став досвідчений 35-річний боксер Невфель Уата. Француз алжирського походження зі зростом два метри не зумів дати гідний бій нашому бійцю.

У другому раунді українець двічі відправляв Уата у нокдаун. А вже у четвертому раунді француз впав третій раз, після чого суддя зупинив побиття. Рефері сигналізував про дострокову перемогу Сіренка.