Нокаутуючий удар по печінці
Іванов у Німеччині достроково переміг мексиканця Рафаеля Ортіза.
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Українець спершу відправив суперника у нокдаун. Згодом Іванов нокаутував мексиканця у 3 раунді, завдавши удар по печінці.
Ця перемога дозволила Іванову завоювати вакантний пояс WBC International. Для українського боксера це вже третій титул на професійному рівні.
- 25-річний український боксер виграв 14 бій у професіоналах (9 нокаутом). Ще два поєдинки українця завершилися внічию.