Сім'я футболіста Оболоні потребує термінової допомоги: деталі жахливої ситуації

Владислав Приймак та його дружина Христина зіткнулись із важкими проблемами. У їх трирічної дитини діагностували важку хворобу.

Київська Оболонь повідомила про жахливу новину із сім'ї свого гравця Владислава Приймака. Опорний хавбек перейшов у київський клуб цього літа.

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Пресслужба команди заявила, що у доньки Владислава виявили пухлину в голові. Дівчинку звати Марта, їй три роки. 27-річний гравець та його дружина Христина просять про допомогу.

Доньці потрібне дороге лікування та термінова складна операція, яку мають провести закордоном. Сім'я та клуб просять футбольну спільноту про будь-яку можливу фінансову допомогу. Реквізити – тут.

Нагадаємо, що Владислав раніше виступав за ФК Львів, Волинь та Карпати. Цього сезону він відіграв 18 матчів за Оболонь, записавши на свій рахунок вісім кліншитів.

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Самі "броварі" завершили осінню частину в УПЛ на 13 місці. Ця позиція відправить команду у перехідні матчі із представником Першої ліги.