Луческу позбувся баласту: Динамо покинув форвард, який забив лише один гол

Український нападник Владислав Кулач перейшов до складу азербайджанської Зіри. Футболіст покинув київський клуб на правах вільного агента.

Київське Динамо на офіційному сайті повідомило про припинення співпраці з 29-річним нападником Владиславом Кулачем. Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.

Читайте також Заміна Циганкову: вихованець Динамо повернувся в рідний клуб після річної оренди

Найкращий бомбардир УПЛ-2020/2021 гратиме в Азербайджані

На правах вільного агента форвард підписав угоду з азербайджанською Зірою. Термін контракту розрахований на півтора сезони.

Після 18-ти турів Зіра займає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану. Від третього місця команду відділяє 10 пунктів.

Зазначимо, що конкурентами Кулача за місце в основі будуть двоє колишніх гравців УПЛ – Рустам Ахмедзаде (Минай) і Феліпе Пахтман (Львів).

Кар'єра Кулача в Динамо

Нагадаємо, що Владислав Кулач став гравцем Динамо влітку 2021 року.

Через постійні травми форвард не зумів завоювати місце в основному складі.

За півтора роки футболіст забив лише 1 гол у 7 матчах.

У складі Ворскли Кулач ставав найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2020/21.

Трансферна вартість футболіста становить 700 тисяч євро.