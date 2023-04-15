Другий матч поспіль не залишає поле без результативної дії капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Завдяки асисту українця його клуб зумів здолати Аль-Васл у півфіналі Кубка президента ОАЕ. Щоправда, сталося це за доволі курйозних обставин.

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Сам не забив, але допоміг партнеру

Український вінгер вийшов у стартовому складі й на 23-й хвилині взяв участь у гольовій атаці. Спочатку Андрій не дотягнувся до верхової подачі з флангу, а потім промахнувся по м'ячу, перебуваючи в кількох метрах біля воріт. Проте завдяки відскоку від ноги Ярмоленка м'яч потрапив до партнера по команді, який забив переможний гол.

Курйозний момент розвеселив Андрія, який з посмішкою сприйняв свій промах. Досвідчений вінгер не міг збагнути, як він міг не влучити по м'ячу.

Відео кумедного асиста Ярмоленка

Зазначимо, що Аль-Айн з 29-ї хвилини грав у меншості. Проте це не завадило підопічним Реброва здобути важливу перемогу, яка вивела їх у фінал Кубка президента ОАЕ. Перша гра суперників завершилася нульовою нічиєю.