Український воротар потрапив до команди Євро-2024 U-19

Євро-2024 серед юнаків відбувся у Північній Ірландії з 15 по 28 липня. В фінальній частині турніру брали участь 28 команд, серед яких була юнацька збірна України.

У груповому етапі Євро-2024 U-19 збірна України посіла друге місце та вийшла у півфінал турніру. У своєму квартеті українські юнаки здобули 5 очок та завершили його без поразок.

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Крапивцов – найкращий воротар турніру

Тренерський штаб збірної України U-19 перед турніром майже не робив змін. У складі національної команди залишились практично всі гравці, які пройшли кваліфікацію на турнір у Північну Ірландію.

У групі українці зіграли два матчі у нічию проти Північної Ірландії та Норвегії – обидві гри завершились 0:0. У третьому заключному матчі групового етапу проти Італії українські футболісти зробили неймовірний камбек та здобули звитягу з рахунком 3:2.

В півфіналі пройти збірну Франції не вдалося, українська команда поступилась з рахунком 0:1. Переможцем Євро-2024 U-19 стала збірна Іспанії.

Воротар збірної України Владислав Крапивцов, який залишився без клубу після розпаду СК Дніпро-1, потрапив у "команду турніру" Євро-2024 U-19 за версією УЄФА.

Юнацька збірна України на Євро-2024 здобула бронзові медалі. За свої досягнення команда Дмитра Михайленка отримала право виступати на молодіжному чемпіонаті світу-2025 у Чилі.

Коротко про Владислава Крапивцова