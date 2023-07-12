Складна кваліфікація: вінгер збірної України забив у ЛЧ і приніс своїй команді перемогу – відео

Владислав Кочергін продовжує феєрити у футболці Ракува. Українець приносить результат своєму колективу.

Владислав Кочергін забив гол у кваліфікації до Ліги чемпіонів. Півзахисник на крок наблизив ченстоховський клуб до мрії, пише 24 Канал.

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Ключовий гравець

Польський Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, став чемпіоном Польщі за підсумками минулого сезону. Таке досягнення дало ченстоховському колективу спробувати свої сили у кваліфікації до Ліги чемпіонів. Ракув розпочав складне випробування з першого етапу шляху чемпіонів. У суперники польському клубу дісталась естонська Флора, яка також тріумфувала у місцевій першості. "Зелено-білі" добряче полоскотали нерви команді Кочергіна.

Ракув був тотальним фаворитом зустрічі із Флорою, проте польському колективу вдома не вдалось здобути легкої перемоги проти не зіркового опонента. Рятівником Ченстохови став український вінгер Владислав Кочергін, який відзначився, як на диво переможним, голом на 54-ій хвилині зустрічі.

Гравець збірної України допоміг Ракуву увімкнути вискоий пресинг на половині естонської команди, що логічно призвело до втрати м'ячі біля карного майданчика "зелено-білих". Спершу Джон Єбоа спробував нанести, проте захисники Флори його парирували. На підбиранні опинився саме Кочергін, який повторно вистрілив. Центрбеки естонського клубу знову намгалися взяти удар на себе, та от через рикошет м'яч трішки зімнив траєкторію польоту та залетів у пустий кут. Голкіпер реагував на перший варіант польоту, тому безпомчіно опинився на газоні.

Таким чином, Ракув мінімально переміг Флору у першій грі двоматчевого протистояння. Поєдинок-відповідь відбудеться 18-го липня на домашньому стадіоні естонців "Ле Кок Арена", який знаходиться у тамтешній столиці Талліні.

Відео голу українця: