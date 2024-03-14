Гості здобули впевнену перемогу 0:2 завдяки двом швидким голам на старті поєдинку. Вже на 3-й хвилині Црнак розмочив нулі на табло та вивів Ракув уперед 0:1, пише 24 Канал.

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Черговий гол українця

Однак вже через три хвилини Кочергін подвоїв перевагу гостей. Владислав розстріляв володіння Корони після передачі від Єбоа.

Відео голу Кочергіна у ворота Корони

Для українця цей гол став вже 7-м у поточному сезоні-2023/2024 за Ракув. Також Кочергін має у своєму активі 4 асисти у 41-му матчі.

Відзначимо, що Ракув втримав переможний рахунок, попри вилучення. На 69-й хвилині центрбек гостей Арсенич отримав другу жовту картку, яка перетворилась у червону та залишила команду у меншості.

Ракув переміг на виїзді Корону 0:2, а Кочергін відіграв весь поєдинок.

Клуб українця набрав після цієї звитяги вже 43 бали та замикає топ-3 турнірної таблиці Екстракляси. До першого та другого місць відставання лише у 2 очки.

Нагадаємо! Кочергін виступає за Ракув із березня 2022-го року, коли перебрався у Польщу із луганської Зорі. Півзахисник має контракт до кінця червня 2025-го. У футболці польського клубу Владислав вже провів 89 матчів – 19 голів та 8 асистів.