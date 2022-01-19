Владислав Дубінчак: хто замінить Миколенка у Динамо

Чемпіон України швидко знайшов заміну своєму основному лівому захисникові, який перебрався в Евертон. І звернувся до резервів. Замінити Віталія Миколенка на фланзі оборони покликаний Владислав Дубінчак.

Шанс закріпитися в основі Динамо

Керівництво київського клубу відразу після трансферу Миколенка повернуло з оренди Владислава Дубінчака, щоб останній з першою командою відправився на збори. І от поки Віталій не надто вдало дебютував у АПЛ (ліверпульські журналісти поставили одну з найнижчих оцінок українцю в програному матчі Евертона з Норвічем), уже ексоборонець Дніпра-1 спробує вразити Мірчу Луческу на тренувальному зборі.

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"Я поступово закріплюватимуся в Динамо. Звісно, ​​готовий до відповідальності. Я вже не молодий хлопець, у мене є певний досвід за плечима, тому, повторюся, робитиму все можливе, щоб закріпити місце у складі за собою", – цитує гравця офіційний сайт Динамо.

Так, Владислав Дубінчак на рік старший, ніж Віталій Миколенко. Наступнику останнього вже повних 23 роки. До того ж Владислав на 7 сантиметрів нижчий від Віталія – 173 сантиметри проти 180 сантиметрів. Відтак повітряні дуелі – не найсильніший бік Дубінчака. Він виграє тільки 43% боротьби на другому поверсі. Однак є показники, у яких Владислав уже перевершив Миколенка.

Переваги Владислава Дубінчака

Владислав Дубінчак, на відміну від Віталія Миколенка, значно активніше йде у дриблінг. 67 спроб за першу частину чемпіонату України проти 32 у новачка Евертона. І найцікавіше, що за даними InStat, в ексгравця Дніпра-1 успішність дриблінгу на хорошому рівні – 60%.



Владислав Дубінчак / Фото СК Дніпро-1

Ще в одному аспекті під час атаки Владислав Дубінчак і взагалі найкращий в УПЛ. Так, він виконав найбільше точних навісів – 29. А це в середньому майже два точних за гру – 1,81. Загалом Владислав виконав 100 верхових подач, що у двічі більше, ніж Миколенко. Відтак за майже однакової кількості поєдинків в УПЛ (16 у Дубінчака та 15 у Миколенка) Владислав відзначився 4 асистами, а Віталій трьома. Невеличка, але перевага на боці ексгравця Дніпра-1.

Не просідають показники Дубінчака й під час оборонних дій. InStat подає, що захисник виграє 65% єдиноборств (цю категорію компанія подає, як чіпкість). Також Владислав добре проявляє себе й у перехідних фазах та під час пресингу. 64% успішних дій оборонець виконує у грі без м'яча, коли потрібно тиснути на суперника.

Мінуси наступника Миколенка

Найбільшим недоліком Владислав Дубінчака можна назвати відсутність міжнародного досвіду. Проти команд з-за меж України він грав тільки на молодіжному рівні. Так, оборонець пройшов усі збірній від U-17 до U-21. На клубному рівні міжнародний досвід отримав тільки у Юнацькій лізі УЄФА. У той час як Віталій Миколенко зіграв 32 поєдинки у єврокубках та 21 матч за національну збірну.



Статистика виступів Владислава Дубінчака / Скриншот Transfermarkt

Далеко не найсильніший бік Владислава Дубінчака – гра в обороні під час стандартів. Тут партнерам доведеться грати "за себе й за того хлопця". Тільки 26% успішних дій у Владислава. Таку статистику наводить InStat.

Однак Мірча Луческу розраховує на захисника. "Розмова із Містером була про мою роль у команді. Його слова мене дуже порадували. Не розповідатиму, що саме він говорив, але це були хороші слова", – наводить слова оборонця сайт Динамо.



Владислав Дубінчак на зборах з Динамо / Фото ФК Динамо Київ

Стати повноцінною заміною Віталію Миколенку в Динамо та переконати Мірчу Луческу в тому, що позиція лівого захисника не потребує підсилення, Владислав Дубінчак спробує на тренувальних зборах. І дебютувати за першу команду киян уже у весняній частині української Прем'єр-ліги.

Остап Нетахата