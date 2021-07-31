Не вистачило 0,05 секунди: український плавець Бухов залишився за межами фіналу Олімпіади
31 липня 2021 , 08:16Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український плавець 19-річний Владислав Бухов залишився за межами фіналу Олімпійських ігор в Токіо на дистанції 50 метрів вільним стилем. Йому не вистачило 0,05 секунди.
Бухов посів шосте місце (21.83) у другому півфінальному запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем. Українець не зміг повторити свій результат з кваліфікації – 21.73 секунди – цього йому б вистачило для потрапляння у фінал.
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Напередодні Бухова заявив, що в Токіо він отримує олімпійський досвід, який повинен допомогти йому в Парижі-2024.
Плавання, чоловіки. 50 м в/с, півфінали