Владислав Білий став срібним призером Паралімпіади-2024

У п'ятницю, 30 серпня, стартував другий змагальний день на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Вже у перший день скарбничка України поповнилась аж чотирма нагородами.

Усі вони були у плаванні. Антон Коль приніс першу медаль Україні на Паралімпіаді-2024. Плавець здобув "срібло". Також на другу сходинку п'єдесталу підійнялась Ірина Пойда, інформує 24 Канал.

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П'ята медаль для України

Ще дві бронзові нагороди у нашу скарбничку додали Анна Гонтар та Олександр Комаров. Першу ж медаль 30 серпня для України здобув легкоатлет Владислав Білий у змаганнях із метання списа.

Боротьбу за медалі вели одразу два наші спортсмени – Олександр Дорошенко та Владислав Білий. Обидва атлети з першої спроби піднялися в топ-3 й боролися до останнього за нагороди.

У підсумку, призером змагань став Владислав Білий, який показав найкращий свій результат сезону – 52,86 метра, що дозволило йому посісти друге місце, інший же українець з найвдалішою індивідуальною спробою 51,85 метра зупинився за крок до п'єдесталу та став четвертим.



Підсумковий залік спортсменів у змаганнях з метання списа / Скриншот з офіційного сайту Паралімпіади