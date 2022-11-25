Іранського футболіста арештували під час ЧС-2022: злочинна влада зачищає незгодних
Джерело:Associated Press News
Колишнього гравця національної збірної Ірану Вурія Гафурі кинули за грати за підтримку протестувальників. Диктаторський режим Ірану не послабляє репресії навіть під час Мундіалю.
Напередодні матчу Уельс – Іран, був арештований ексзахисник збірної Ірану Вурія Гафурі. Причина затримання футболіста – його політичні погляди.
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Вурія Гафурі не підтримує владу Ірану
Гафурі відкрито підтримує протести в Ірані та висловлює опозиційні погляди стосовно чинної влади. Він виступає проти давньої заборони відвідування жінкам чоловічих футбольних матчів, а також проти зовнішньої політики Ірану, яка призвела до західних санкцій.
Нещодавно Гафурі висловив співчуття сім'ї 22-річної жінки Махси Аміні, смерть якої спровокувала останні протести в країні.Детальніше. Гафурі виступав за національну збірну Ірану з 2014 року, але не потрапив у заявку на ЧС-2022. В його активі 26 матчів за головну команду країни. Вурія виступає в чемпіонаті Ірану, де захищає кольори клубу Фулад.
Нагадаємо, що під час першого матчу на Мундіалі гравці збірної Ірану відмовилися виконувати національний гімн. Таким чином вони висловили підтримку протестувальникам в Ірані.
Протести іранського народу підтримав легендарний бомбардир збірної Ірану Алі Даеї. У жовтні його заарештували. Була інформація, що його навіть засудили до смертної кари.