Іранського футболіста арештували під час ЧС-2022: злочинна влада зачищає незгодних

Колишнього гравця національної збірної Ірану Вурія Гафурі кинули за грати за підтримку протестувальників. Диктаторський режим Ірану не послабляє репресії навіть під час Мундіалю.

Напередодні матчу Уельс – Іран, був арештований ексзахисник збірної Ірану Вурія Гафурі. Причина затримання футболіста – його політичні погляди.

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Вурія Гафурі не підтримує владу Ірану

Гафурі відкрито підтримує протести в Ірані та висловлює опозиційні погляди стосовно чинної влади. Він виступає проти давньої заборони відвідування жінкам чоловічих футбольних матчів, а також проти зовнішньої політики Ірану, яка призвела до західних санкцій.

Нещодавно Гафурі висловив співчуття сім'ї 22-річної жінки Махси Аміні, смерть якої спровокувала останні протести в країні.

Гафурі виступав за національну збірну Ірану з 2014 року, але не потрапив у заявку на ЧС-2022. В його активі 26 матчів за головну команду країни. Вурія виступає в чемпіонаті Ірану, де захищає кольори клубу Фулад.

Нагадаємо, що під час першого матчу на Мундіалі гравці збірної Ірану відмовилися виконувати національний гімн. Таким чином вони висловили підтримку протестувальникам в Ірані.

Протести іранського народу підтримав легендарний бомбардир збірної Ірану Алі Даеї. У жовтні його заарештували. Була інформація, що його навіть засудили до смертної кари.