В преддверии матча Уэльс – Иран, был арестован эксзащитник сборной Ирана Вурия Гафури. Причина задержания футболиста – его политические взгляды.
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Вурия Гафури не поддерживает власть Ирана
Гафури открыто поддерживает протесты в Иране и выражает оппозиционные взгляды по отношению к действующей власти. Он выступает против давнего запрета на посещение женщинами мужских футбольных матчей, а также против внешней политики Ирана, которая привела к западным санкциям.
Недавно Гафури выразил соболезнования семье 22-летней женщины Махсы Амини, смерть которой спровоцировала последние протесты в стране.
Напомним, что во время первого матча на Мундиале игроки сборной Ирана отказались исполнять национальный гимн. Таким образом, они выразили поддержку протестующим в Иране.
Протесты иранского народа поддержал легендарный бомбардир сборной Ирана Али Даэи. В октябре его арестовали. Была информация, что его даже приговорили к смертной казни.