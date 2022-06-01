Нове рішення ніяк не вплине на результат українця

Всі нагороди, які здобули українці – бронзові. Вперше з 2015 року збірна України закінчила виступ без золотих нагород і загалом без фіналів на чоловічому чемпіонаті Європи з боксу.

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Відповідно, збірна вперше за сім років опустилася нижче другого місця в медальному заліку й випала з топ-10.

Найбільші шанси для виходу у фінал мав Юрій Захарєєв. Однак за підсумками 3-раундового протистояння українець поступився англійцеві Мохаммеду Акбару Гаррісу роздільним рішенням суддів – 2:3.

В українській Федерації боксу обурилися відповідним рішенням. Оскільки перед заключним третім раундом Захарєєв мав перевагу над Гаррісом за оцінками двох з трьох суддів, однак після активної 3-хвилинки ще два судді визнали переможцем саме британця.

Після закінчення бою за участі українця результат бою переглянули. Віцепрезидент ФБУ Михайло Поздняков стверджує, що Захарєєва все ж визнали переможцем бою, але цей результат вже не відобразиться на підсумках турніру у його ваговій категорії.

Юрій Захарєєв повинен був виходити по фіналу. Однак судді вирішили по-іншому – не допустили його до фіналу. На жаль. Так, наша делегація не погодилась з висновками суддів. Після поєдинку Захарєєва вся українська збірна навіть вийшла на ринг, де пробула до чотирьох годин ранку. Все для того, щоб Україну почули. Нас почули. Було створено спеціальну комісію, яка декілька разів переглянула поєдинок за участі Юрія і визнала його перемогу,

– сказав Поздняков.

Також віцепрезидент розповів, що має інформацію, за якої суддів півфінального бою Захарєєва довічно відсторонили від боксу.

Попри переглянуте рішення, Захарєєв залишається лише бронзовим призером Євро-2022. Гарріс, якому він програв за попереднім рішенням суддів, у підсумку став чемпіоном Європи.

Відео бою