Українці вперше за 7 років закінчили виступ без золотих нагород
Українські боксери вибороли на турнірі 4 нагороди. Всі медалі – бронзові, пише 24 канал.
Варте уваги Український боксер вигукнув "Слава Україні!" після перемоги на чемпіонаті Європи: відео
Нагороди чемпіонату Європи здобули Іван Сапун, Юрій Захарєєв, Юрій Шестак та Дмитро Замотаєв. Ніхто з них не пробився до фіналу, втім їхній успіх у 1/4-ій дозволив автоматично ввійти до числа призерів.
Українські медалісти на ЧЄ-2022 з боксу:
- Іван Сапун (напівважка вага, до 80 кілограмів) – "бронза"
- Юрій Захарєєв (перша середня вага, до 71 кілограмів) – "бронза"
- Юрій Шестак (легка вага, до 60 кілограмів) – "бронза"
- Дмитро Замотаєв (найлегша вага, до 51 кілограмів) – "бронза"
Збірна України вперше з 2015 року закінчила виступ без золотих нагород і загалом без фіналів на чоловічому чемпіонаті Європи з боксу. Відповідно, збірна вперше за сім років опустилася нижче другого місця в медальному заліку й випала з топ-10.
Медальний залік ЧЄ-2022
1. Грузія – 3 "золота" + 1 "срібло" + 0 "бронз" (4 медалі)
2. Сербія – 2+0+0 (2)
3. Іспанія – 1+3+1 (5)
4. Англія – 1+2+2 (5)
5. Вірменія – 1+2+1 (4)
…
13. Україна – 0+0+4 (4)
Що відомо про турнір
- Змагання тривали з 21 по 31 травня у вірменському Єревані.
- Загалом Україну на міжнародній арені представили 13 спортсменів. Дев'ять із них дійшли до 1/4 фіналу, четверо – до 1/2.
- Російські та білоруські збірні не брали участь у турнірі.
Патріотичний вчинок українського боксера
Український боксер Іван Сапун відзначився патріотичним вчинком на чемпіонаті Європи. Він здобув впевнену перемогу в першому поєдинку над британцем Джорджем Кротті.
Після оголошення результатів українець вигукнув: "Слава Україні!". Трибуни ефектно відповіли: "Героям Слава!".