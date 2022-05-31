Українці вперше за 7 років закінчили виступ без золотих нагород

Українські боксери вибороли на турнірі 4 нагороди. Всі медалі – бронзові, пише 24 канал.

Варте уваги Український боксер вигукнув "Слава Україні!" після перемоги на чемпіонаті Європи: відео

Нагороди чемпіонату Європи здобули Іван Сапун, Юрій Захарєєв, Юрій Шестак та Дмитро Замотаєв. Ніхто з них не пробився до фіналу, втім їхній успіх у 1/4-ій дозволив автоматично ввійти до числа призерів.

Українські медалісти на ЧЄ-2022 з боксу:

Іван Сапун (напівважка вага, до 80 кілограмів) – "бронза"

(напівважка вага, до 80 кілограмів) – "бронза" Юрій Захарєєв (перша середня вага, до 71 кілограмів) – "бронза"

(перша середня вага, до 71 кілограмів) – "бронза" Юрій Шестак (легка вага, до 60 кілограмів) – "бронза"

(легка вага, до 60 кілограмів) – "бронза" Дмитро Замотаєв (найлегша вага, до 51 кілограмів) – "бронза"

Збірна України вперше з 2015 року закінчила виступ без золотих нагород і загалом без фіналів на чоловічому чемпіонаті Європи з боксу. Відповідно, збірна вперше за сім років опустилася нижче другого місця в медальному заліку й випала з топ-10.

Медальний залік ЧЄ-2022

1. Грузія – 3 "золота" + 1 "срібло" + 0 "бронз" (4 медалі)

2. Сербія – 2+0+0 (2)

3. Іспанія – 1+3+1 (5)

4. Англія – 1+2+2 (5)

5. Вірменія – 1+2+1 (4)

…

13. Україна – 0+0+4 (4)

Що відомо про турнір

Змагання тривали з 21 по 31 травня у вірменському Єревані.

Загалом Україну на міжнародній арені представили 13 спортсменів. Дев'ять із них дійшли до 1/4 фіналу, четверо – до 1/2.

Російські та білоруські збірні не брали участь у турнірі.

До слова. Загалом за всю історію участі в континентальних першостях в України тепер 58 медалей: 16 золотих, 13 срібних і 29 бронзових.

Патріотичний вчинок українського боксера

Український боксер Іван Сапун відзначився патріотичним вчинком на чемпіонаті Європи. Він здобув впевнену перемогу в першому поєдинку над британцем Джорджем Кротті.

Після оголошення результатів українець вигукнув: "Слава Україні!". Трибуни ефектно відповіли: "Героям Слава!".