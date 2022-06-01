Новое решение никак не повлияет на результат украинца

Все награды, которые получили украинцы – бронзовые. Впервые с 2015 года сборная Украины закончила выступление без золотых наград и без финалов на мужском чемпионате Европы по боксу.

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Соответственно сборная впервые за семь лет опустилась ниже второго места в медальном зачете и выпала из топ-10.

Самые большие шансы для выхода в финал имел Юрий Захареев. Однако по итогам 3-раундового противостояния украинец уступил англичанину Мохаммеду Акбару Гаррису раздельным решением судей – 2:3.

В украинской Федерации бокса возмутились соответствующим решением. Поскольку перед заключительным третьим раундом Захареев имел преимущество над Гаррисом по оценкам двух из трех судей, однако после активной 3-минутки еще два судьи признали победителем именно британца.

После окончания боя с участием украинца результат сражения был пересмотрен. Вице-президент ФБУ Михаил Поздняков утверждает, что Захареева все же признали победителем боя, но этот результат уже не отразится на итогах турнира в его весовой категории.

Юрий Захареев должен был выходить по финалу. Однако судьи решили по-другому – не допустили его в финал.

К сожалению. Да, наша делегация не согласилась с выводами судей. После поединка Захареева вся украинская сборная даже вышла на ринг, где пробыла до четырех часов утра. Все для того чтобы Украину услышали. Нас услышали. Была создана специальная комиссия, которая несколько раз пересмотрела поединок с участием Юрия и признала его победу,

– сказал Поздняков.

Также вице-президент рассказал, что располагает информацией, при которой судей полуфинального боя Захареева пожизненно отстранили от бокса.

Несмотря на пересмотренное решение, Захареев остается бронзовым призером Евро-2022. Гаррис, которому он проиграл по предварительному решению судей, в итоге стал чемпионом Европы.

Видео боя