Російський олігарх та власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамовіч може бути причетний до незаконної купівлі гравців, які грали проти його команди. Такі дані випливають, досліджуючи злив інформації FinCEN.

На те, що Абрамовіч може бути причетний до незаконних інвестицій у футболістів, повідомляє BBC, дослідивши дані файлів FinCEN.

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Що таке FinCEN? Це скорочена назва американського бюро, яке займається протидією відмиванню грошей (Financial Crimes Enforcement Network). Цей орган існує при Департаменті фінансів США і працює переважно з банками. Відповідно до законодавства США, банки повинні надсилати до FinCEN повідомлення про підозрілі операції своїх клієнтів (suspicious activities reports або SAR).



20 вересня видання BuzzFeed (США) та Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднили результати розслідування – FinCEN Files. Розслідування зроблене на основі витоку даних про фінансові махінації, відмивання грошей, фінансування наркоторгівлі та корупцію за участю провідних банків світу. Витік інформації стосувався звітів банків про підозрілі операції на загальну суму близько 2 трлн дол з 1999 року по 2017 рік. SAR, які опинилися у журналістів-розслідувачів, становлять лише 0,02% від усіх звітів банків про підозрілі операції їхніх клієнтів за цей період.

Журналісти встановили, що Абрамовіч стоїть за офшорною компанією Leiston Holdings, яка зареєстрована на Британських віргінських островах. Через неї він мав змогу ставати співвласником трансферної вартості футболістів як третя сторона.

Що таке власність третьої сторони щодо футболіста (Third-Party Ownership, TPO) Це володіння економічними правами на гравця третьою стороною, якою може бути футбольний агент, агентство, інвестори, хедж-фонди тощо. Під час трансферу гравця, частину суми (зазвичай, певний відсоток від загальної суми трансферу) отримає ця третя сторона. В Англії TPO заборонили у 2008 році. На міжнародному рівні – у 2015 році.

В документах FinCEN виявили, що у 2016 році одна з кіпрських компаній Абрамовича перевела 156 мільйонів доларів чотирьом фірмам, а ті відправили їх в Leiston Holdings. Зокрема, на ці гроші були придбані права на декількох футболістів. А "Челсі" отримав першочергове право згодом підписати гравців, права на яких належали Leiston Holdings.

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Конфлікт інтересів

Одним із футболістів, права на якого належали Абрамовічу, виявився Андре Каррільо. У 2011 році Leiston Holdings отримало 50% "економічних прав" на гравця, надавши португальському "Спортінгу" один мільйон євро для його трансферу з "Аліанс Ліма".

Такі покупки могли призводити до конфлікту інтересів, оскільки до цього моменту Абрамович вже володів "Челсі". Так і сталося. У 2014 році Андре Каррільо у складі "Спортінга" грав проти "Челсі" у матчах групового етапу Ліги чемпіонів.

Ще двома гравцями, які свого часу виступали в "Спортингу", а економічними правами на яких володів Арбамовіч, були Гаек Еток та Валентім Віола. Але проти "Челсі" вони не грали.

В Абрамовіча не бачать порушень

В коментарі BBC прессекретар Абрамовіча заявила, що порушень у цих фактах немає, адже "вони стосуються періоду до того, як ФІФА змінила свої правила.

"Той факт, що операції могли бути конфіденційними, не означає, що вони були незаконними або порушували будь-які інші норми чи норми, що застосовувались тоді", – заявила прессекретар Абрамовіча.