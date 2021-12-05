Ще один суперник для Ломаченка: Хейні у нелегкій боротьбі переміг Діаса – відео бою

У ніч на 5 грудня у Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбувся турнір з професійного боксу. На ринзі зустрілися чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Девін Хейні та Джозеф Діас.

12 раундів завершився перемогою чемпіона

Поєдинок тривав усі 12 раундів. У нелегкій боротьбі Хейні переміг свого суперника та вчетверте захистив титул та вчетверте WBC.

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Усі судді віддали перемогу Девіну – 116:112, 117:111, 117:111.

Сам бій проходив у досить низькому темпі, обидва боксери відвали перевагу захисту. Хоча на початку бою Діас був дещо активніший, йому вдалося забрати кілька стартових раундів. Та потім Хейні перехопив ініціативу, працював технічніше й агресивніше за свого опонента.

Відео поєдинку

Наприкінці поєдинку Джозеф знову додав та ледь не вразив Хейні, але той зумів вистояти до кінця 12-го раунду.

Відео моменту