Найкращий гравець

Найкориснішим гравцем контрольного поєдинку Україна – Північна Ірландія за оцінками InStat став захисник української збірної Олександр Караваєв.

До слова Динамо, збірна України чи Тоттенхем: кого тренуватиме Ребров після Ференцвароша

У спарингу з британцями рейтинг ефективності його гри, InStat Index, склав 343 бали. В активі динамівця за 90 хвилин було 116 ТТД з браком 16%, він виграв сім єдиноборств з 11-ти, зробив два вдалі обведення, один відбір, три перехоплення і сім підбирань, записавши в актив гольову передачу.

У трійку найкращих гравців матчу також увійшли Микола Матвієнко (303 бали) та Георгій Бущан (298 балів).

Наступний товариський поєдинок проти Кіпру збірна України проведе 7 червня, після чого – почне підготовку до першого матчу Євро-2020 проти збірної Нідерландів.