В Жироні розповіли, чи потрапив Циганков у заявку на наступний матч
Джерело:Nil Solà
У суботу, 20 квітня, Жирона зіграє з Кадісом в межах 32-го туру Ла Ліги. Поєдинок запланований на 22:00 за київським часом.
Після матчу з Реалом Бетісом, який відбувся 31 березня, Віктор Циганков отримав ушкодження. Через це він пропустив поєдинок з Атлетіко 13 квітня.
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Чи зіграє Циганков у матчі проти Кадіса
Український півзахисник пропустить найближчий поєдинок. Віктор Циганков не допоможе Жироні у боротьбі проти Кадіса.
Гравця виключили зі складу на цей поєдинок, оскільки він все ще відчуває дискомфорт у камбаловидному м'язі.
Раніше головний тренер Жирони вже зазначав, що найбільш імовірно, що Циганков пропустить матч проти Кадіса. Хоча недавно українець повернувся до тренувань.Відзначимо. У сезоні-2023/2024 Віктор Циганков зіграв за Жирону в Ла Лізі 24 поєдинки, у яких забив 6 м'ячів та віддав 4 гольові передачі.
Наразі Жирона посідає третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда набрала 65 балів.