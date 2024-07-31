Побачимо, як буде – Світоліна відповіла, чи візьме участь в Олімпіаді-2028

Еліна Світоліна прокоментувала свій виліт з Олімпійських ігор-2024 в 1/8 фіналу. Зокрема вона відповіла, чи візьме участь у наступній Олімпіаді.

У вівторок, 30 липня, Еліна Світоліна зіграла в 1/8 фіналу Олімпіади-2024 проти Барбори Крейчикової. На жаль, за результатами матчу українська тенісистка вилетіла з турніру.

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Коментар Світоліної щодо вильоту з Олімпіади

Українка проаналізувала свій матч проти чеської тенісистки.

Чого не вистачило у матчі проти Крейчикової? Вона почала грати краще. Вона – гравчиня топ-10, дуже добре грає останнім часом. Був дуже рівний матч, а також спека. Дуже складний матч. Не змогла до кінця зіграти, як хотіла б. Дуже прикро,

– розповіла Світоліна.

Зокрема вона зазначила про подальшу участь в турнірах.

"Гратиму турнір у Торонто наступного тижня. Цинциннаті, Монтеррей, Нью-Йорк – у нас далі йдуть великі турніри. Нема часу засмучуватися, треба переходити на інше покриття, працювати та йти далі. Дуже важливо, щоб здоров'я трималося, щоб я могла набирати форму. І я рада тому, що перебуваю у гарній формі. Дуже важливо, щоб всі мої травми трималися, і я відчувала себе гарно на корті", – додала тенісистка.

Чи візьме Світоліна участь у наступній Олімпіаді

Українську тенісистку запитали щодо її планів на участь Іграх-2028.

Олімпіада у Лос-Анджелесі? Не знаю. Якщо моє тіло буде довго триматися. Побачимо, як буде. Я сподіваюся,

– заявила Еліна Світоліна.

Відзначимо, що виступи на Олімпіаді-2024 продовжує лише Перша ракетка України Марта Костюк.