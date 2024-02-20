Назавжди у строю: на фронті загинув тренер із дзюдо Костянтин Матвеєнко

Українська спортивна спільнота отримала трагічну звістку з передової. Захищаючи свободу та незалежність рідної країни від окупантів, додому на щиті повернувся Костянтин Матвеєнко.

Полеглий воїн виконував бойове завдання під Вугледаром. Тепер йому навіки 43 роки.

Читайте також Феєричне повернення після травми: Білодід здобула "бронзу" у першому старті сезону

Новий "Янгол спорту"

Костянтин Матвеєнко був сумським тренером та суддею l категорії. Колеги відгукувалися про нього як про мужню та патріотичну людину.

Ця людина все своє життя присвятила розвитку дзюдо на Сумщині. Співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та слава українському захиснику,

– йдеться в заяві федерації дзюдо Сумської області.

Допомогти родині загиблого можна за даними реквізитами: 4731 2196 4520 4623 – Світлана Єршова (дружина).

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про смерть на фронті ще одного дзюдоїста Станіслава Гуленкова. 23-річний воїн загинув 20 квітня 2023 року та довгий час вважався зниклим безвісти. Ідентифікувати тіло вдалося лише через 10 місяців.

Редакція 24 Каналу співчуває сім’ї загиблого захисника України. Ворог обов'язково відповість за кожне забране життя українця. Вічна пам'ять...