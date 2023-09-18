Новий "янгол спорту": на фронті загинув титулований боксер Андрій Огородник

Українська нація та її спорт продовжують нести втрати від загарбницької війни Росії проти України. Черговим героєм, який віддав найдорожче за свободу рідної землі став український боксер Андрій Огородник.

У зоні бойових дій спортсмен виконував бойове завдання. На жаль, з нього український боксер повернувся вже на щиті.

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Загиблий був членом збірної України

Про трагічну новину повідомив тренер Андрія Огородника – віцепрезидент Федерації боксу України та президент Рівненського обласного осередку ФБУ Володимир Соколовський.

Загиблий був майстром спорту, чемпіоном Кубка України та входив до складу національної збірної України.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

Таким чином, в Україні стало на одного "янгола спорту" більше. За час війни на полі бою та від ворожого обстрілу загинуло вже понад 400 українських спортсменів та тренерів. Подвиг кожного з них ніколи не буде забуто.