У боях на Харківщині загинув тренер з водного поло Віталій Лісун

Представники спортивної спільноти не стоять осторонь останніх подій. Через російську агресію багато з них взяли до рук зброю, аби захистити рідну країну.

Вічна пам'ять герою

На жаль, нам доводиться втрачати найкращих. У суботу, 16 липня, надійшла сумна звістка з Харківщини.

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У бою з окупантами загинув державний тренер з водного поло Віталій Лісун. З початку повномасштабного вторгнення фахівець вирішив боронити державу.

Не чекаючи повістки, він добровільно пішов до військкомату і вступив до лав Збройних Сил України аби захищати Батьківщину від російського ворога. Проходив військові навчання спершу закордоном, а потім відправився на передову, де виконував бойові завдання.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родині та близьким загиблого воїна!

"Це неймовірна, катастрофічна втрата для ватерпольної родини України. Загинула людина, яка завжди була віддана своїй справі, яка усім серцем любила та вболівала за розвиток водного поло України. За мій рік робити на посаді президента спільно з Віталієм Лісуном, я завжди розумів, що можу покластись на нього, це справжній професіонал у своїй роботі, людина слова та честі. Для усіх нас Віталій Лісун – приклад того, як любити свою Батьківщину і віддати за неї найдорожче – життя. Ватерпольна родина співпереживає разом з родиною та близькими Віталія.

Ми запам'ятаємо його як найдостойнішу людину, яка працювала на благо українського спорту. Віталій Лісун є героєм України і прикладом справжнього чоловіка для усієї ватерпольної родини. Від імені керівництва ФВПУ прийміть наші щирі співчуття! Нехай земля йому буде пухом", – наголосив президент ФВПУ Олександр Свіщов.

Болючі втрати для українського спорту

Нещодавно міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що від російської агресії загинуло 100 спортсменів.

Наразі понад 3 тисячі атлетів захищають Україну від окупантів, ще 22 перебувають у полоні російських загарбників.

Віталій Лісун – державний тренер України, суддя національної категорії з водного поло. Протягом багатьох років працював секретарем федерації водного поло України. У складі ВК Динамо Київ був чемпіоном України.