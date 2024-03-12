Довгий час вважався зниклим безвісти: на фронті загинув титулований веслувальник Дмитро Губанов
12 березня 2024, 14:27Читать новость на русском
Чергова сумна звістка прийшла з передової. Захищаючи рідну країну від окупантів загинув український веслувальник Дмитро Губанов.
Спортсмен приєднався до Сил Оборони України на початку повномасштабного вторгнення. З кінця літа 2023 року він не виходив на зв'язок.
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Втрата у веслувальній родині
Протягом довгих місяців близькі та рідні Дмитра сподівалися, що він живий. На жаль, справдився найгірший сценарій і він приєднався до українських "Янголів спорту".
У полеглого воїна залишилася кохана дружина та донька. Дмитру тепер назавжди 28.
Допомогти родині спортсмена можна за реквізитами 5375 4112 1694 5381.
Чим відомий Дмитро Губанов
- Майстер спорту України
- Багаторазовий чемпіон України
- Бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років
- Фіналіст чемпіонату світу серед молоді до 23 років.