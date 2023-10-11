У лавах Збройних Сил України Олександр Чорний був розвідником-радіотелефоністом. На жаль, 5 жовтня воїн загинув, виконуючи оперативне завдання в одній із найгарячіших точок країни – на Запорізькому напрямку.

Читайте також Навіки 19: на фронті загинув каратист Ілля Романовський

Успішний боксер та вимогливий тренер

Олександр Чорний народився у Хмельницькому та з дитинства займався боксом. Протягом кар'єри провів 117 поєдинків, у яких здобув 86 перемог.

У 2003 році полеглий воїн став чемпіоном України з боксу серед молоді, входив до складу національної збірної. Перемагав та був призером на багатьох всеукраїнських та міжнародних турнірах.

Після закінчення кар'єри працював тренером боксерського клубу "Аперкот", де тренував як дорослих, так і дітей. Підопічні характеризували його як вимогливого тренера, який за межами залу був справжнім другом.

У загиблого воїна залишилися батько, мати та сестра.

Попрощалися з 37-річним військовослужбовцем ЗСУ Олександром Чорним у Хмельницькому 10 жовтня. Він похований на Алеї слави міського кладовища у мікрорайоні Ракове.