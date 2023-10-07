Спортивна спільнота України понесла важку утрату. Виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, загинув каратист Ілля Романовський.
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19-річний герой
Ілля Романовський народився 24 травня 2004 року у селі Мар’янівка на Хмельниччині. Хлопець проявив великі здібності у навчанні. У школі Ілля був призером районних олімпіад та конкурсів, успішно вчився в музичній школі по класу акордеона.
Особливе місце в житті юнака займав спорт. Ілля захоплювався кіокушинкай карате і був призером чемпіонату України.
Ілля Романовський брав участь в ЧУ з карате / kyokushinkarate.news
У 2019 році Романовський вступив до Хмельницького політехнічного коледжу на відділення інженерної механіки. Ілля обрав спеціальність "Галузеве машинобудування". Коли розпочалася повномасштабна війна він не міг залишатися в тилу. Не чекаючи випускного, Ілля склав екстерном іспити та добровільно поповнив лави Збройних сил України.
26 квітні 2023 року Романовський склав присягу на вірність України. У свої 19-років Ілля потрапив в елітний загін Сил спеціальних операцій ЗСУ та мав звання старшого сержанта.
25 вересня 2023 року поблизу села Мала Токмачка на Запорізькому напрямку Ілля Романовський загинув під час виконання бойового завдання.