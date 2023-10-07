Спортивна спільнота України понесла важку утрату. Виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, загинув каратист Ілля Романовський.

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19-річний герой

Ілля Романовський народився 24 травня 2004 року у селі Мар’янівка на Хмельниччині. Хлопець проявив великі здібності у навчанні. У школі Ілля був призером районних олімпіад та конкурсів, успішно вчився в музичній школі по класу акордеона.

Особливе місце в житті юнака займав спорт. Ілля захоплювався кіокушинкай карате і був призером чемпіонату України.

Ілля Романовський брав участь в ЧУ з карате / kyokushinkarate.news

У 2019 році Романовський вступив до Хмельницького політехнічного коледжу на відділення інженерної механіки. Ілля обрав спеціальність "Галузеве машинобудування". Коли розпочалася повномасштабна війна він не міг залишатися в тилу. Не чекаючи випускного, Ілля склав екстерном іспити та добровільно поповнив лави Збройних сил України.

26 квітні 2023 року Романовський склав присягу на вірність України. У свої 19-років Ілля потрапив в елітний загін Сил спеціальних операцій ЗСУ та мав звання старшого сержанта.

25 вересня 2023 року поблизу села Мала Токмачка на Запорізькому напрямку Ілля Романовський загинув під час виконання бойового завдання.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.