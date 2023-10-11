В рядах Вооруженных Сил Украины Александр Черный был разведчиком-радиотелефонистом. К сожалению, 5 октября воин погиб, выполняя оперативное задание в одной из самых горячих точек страны – на Запорожском направлении.

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Успешный боксер и требовательный тренер

Александр Черный родился в Хмельницком и с детства занимался боксом. В течение карьеры провел 117 поединков, в которых одержал 86 побед.

В 2003 году павший воин стал чемпионом Украины по боксу среди молодежи, входил в состав национальной сборной. Побеждал и был призером на многих всеукраинских и международных турнирах.

После окончания карьеры работал тренером боксерского клуба "Аперкот", где тренировал как взрослых, так и детей. Подопечные характеризовали его как требовательного тренера, который за пределами зала был настоящим другом.

У погибшего воина остались отец, мать и сестра.

Простились с 37-летним военнослужащим ВСУ Александром Черным в Хмельницком 10 октября. Он похоронен на Аллее славы городского кладбища в микрорайоне Раково.