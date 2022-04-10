Яскравий виступ українки

Вікторія Онопрієнко виборола бронзову нагороду у вправах зі стрічкою. Українку бурхливими оплесками підтримали вболівальники на трибунах, повідомляє 24 канал.

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Онопрієнко успішно впоралася з кваліфікацією, де показала 4 результат. На фінальний виступ Онопрієнко вийшла з синьо-жовтою наліпкою на лівій руці.

Місцеві вболівальники тепло зустріли нашу спортсменку. У фіналі гімнастка отримала вищу оцінку, аніж у кваліфікації.

Після виступу Вікторія підійшла до тренерки, аби взяти український прапор. Синьо-жовтий вона показала трибунам з вболівальниками.

На турнірі українка здобула одну нагороду. У фіналі вправ з булавами Онопрієнко посіла сьоме місце.

Відео виступу українки

Повні результати

Боряна Калейн (Болгарія) 32.150 Стіліана Ніколова (Болгарія) 31.950 Вікторія Онопрієнко (Україна) 28.950

До слова. Це перша медаль Онопрієнко на рівні Кубків світу. Перед цим вона здобувала нагороди на гран-прі з художньої гімнастики: у 2021 році вона виграла чотири медалі на етапі в Марбельї.