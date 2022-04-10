Яскравий виступ українки

Вікторія Онопрієнко виборола бронзову нагороду у вправах зі стрічкою. Українку бурхливими оплесками підтримали вболівальники на трибунах, повідомляє 24 канал.

До речі Ізраїльська гімнастка підтримала спортсменів, які були на концерті в "Лужниках"

Онопрієнко успішно впоралася з кваліфікацією, де показала 4 результат. На фінальний виступ Онопрієнко вийшла з синьо-жовтою наліпкою на лівій руці.

Місцеві вболівальники тепло зустріли нашу спортсменку. У фіналі гімнастка отримала вищу оцінку, аніж у кваліфікації.

Після виступу Вікторія підійшла до тренерки, аби взяти український прапор. Синьо-жовтий вона показала трибунам з вболівальниками.

На турнірі українка здобула одну нагороду. У фіналі вправ з булавами Онопрієнко посіла сьоме місце.

Відео виступу українки

Повні результати

  1. Боряна Калейн (Болгарія) 32.150
  2. Стіліана Ніколова (Болгарія) 31.950
  3. Вікторія Онопрієнко (Україна) 28.950