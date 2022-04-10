Яскравий виступ українки
Вікторія Онопрієнко виборола бронзову нагороду у вправах зі стрічкою. Українку бурхливими оплесками підтримали вболівальники на трибунах, повідомляє 24 канал.
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Онопрієнко успішно впоралася з кваліфікацією, де показала 4 результат. На фінальний виступ Онопрієнко вийшла з синьо-жовтою наліпкою на лівій руці.
Місцеві вболівальники тепло зустріли нашу спортсменку. У фіналі гімнастка отримала вищу оцінку, аніж у кваліфікації.
Після виступу Вікторія підійшла до тренерки, аби взяти український прапор. Синьо-жовтий вона показала трибунам з вболівальниками.
На турнірі українка здобула одну нагороду. У фіналі вправ з булавами Онопрієнко посіла сьоме місце.
Відео виступу українки
Повні результати
- Боряна Калейн (Болгарія) 32.150
- Стіліана Ніколова (Болгарія) 31.950
- Вікторія Онопрієнко (Україна) 28.950