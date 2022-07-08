У бою за Україну загинув борець Ігор Пастух
Джерело:фейсбук Жана Беленюка
Багато представників українського спорту взяли до рук зброю, аби захистити свою рідну країну. На жаль, декого з них ми вже ніколи не побачимо.
Вічна пам'ять герою
У боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух. Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк зазначив, що особисто був знайомим з загиблим воїном.
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У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем. Ми однолітки, та багато спільних змагань провели разом у свій час. Розпач, сум, та розуміння, що ця бункерна тварюка забирає найкращих. Покійся з миром, Герою,
– написав Беленюк у своїх соцмережах.
Що відомо про героя
- Ігор був Майстером спорту України з греко-римської боротьби.
- Сам він з Миколаєва. У нього залишилася дружина Олена.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні загинув вихованець ФК Львів Петро Гаврилів. Він виступав за низку обласних команд Львівщини.До речі. 3 липня президент України Володимир зеленський повідомив, що від російської агресії загинули 89 спортсменів і тренерів. Про це він розповів під час зустрічі з очільником МОК Томасом Бахом.
Також російські окупанти завдали значних збитків спортивній інфраструктурі України. Найбільше постраждали Донецька, Луганська та Чернігівська області.