У бою за Україну загинув борець Ігор Пастух

Багато представників українського спорту взяли до рук зброю, аби захистити свою рідну країну. На жаль, декого з них ми вже ніколи не побачимо.

Вічна пам'ять герою

У боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух. Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк зазначив, що особисто був знайомим з загиблим воїном.

Читайте також Беленюк зустрівся в Києві з голлівудським актором Стіллером: потужне фото

У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем. Ми однолітки, та багато спільних змагань провели разом у свій час. Розпач, сум, та розуміння, що ця бункерна тварюка забирає найкращих. Покійся з миром, Герою,

– написав Беленюк у своїх соцмережах.

Що відомо про героя

Ігор був Майстером спорту України з греко-римської боротьби.

Сам він з Миколаєва. У нього залишилася дружина Олена.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родині та близьким загиблого воїна!

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні загинув вихованець ФК Львів Петро Гаврилів. Він виступав за низку обласних команд Львівщини.

3 липня президент України Володимир зеленський повідомив, що від російської агресії загинули 89 спортсменів і тренерів . Про це він розповів під час зустрічі з очільником МОК Томасом Бахом.

Також російські окупанти завдали значних збитків спортивній інфраструктурі України. Найбільше постраждали Донецька, Луганська та Чернігівська області.