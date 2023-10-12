На війні з Росією загинув Олександр Щетінін. Герою на вічно залишиться 33.

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Герої не вмирають

Знову чорна звістка прилетіла з фронту. Жорстока агресія Росії проти України продовжує забирати найкращих. 29-го вересня на Запорізькому напрямку загинув Щетінін Олександр, котрий родом з Вишгорода. Він народився у 1990 році.

Варто відзначити, що Олександр – вихованець академії Динамо та колишній футболіст київського Локомотива, що вважалося філіалом столичного клубу. До того ж після початку повномасштабного вторгнення Росії Щетінін пішов служити добровольцем до ЗСУ. На фронті Олександр мав позивний Динамо/Щит.

Неймовірно світлий і життєрадісний, завжди на позитиві. Найкращі футбольні роки пройшли з тобою,

– друг Щитініна Дмитро Марковський.

Щитінін зі своїм другом/ Дмитро Марковський