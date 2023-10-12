На войне с Россией погиб Александр Щетинин. Герою на вечно остается 33.

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Герои не умирают

Снова черная весть прилетела с фронта. Жестокая агрессия России против Украины продолжает забирать лучших. 29 сентября на Запорожском направлении погиб Щетинин Александр, родом из Вышгорода. Он родился в 1990 году.

Стоит отметить, что Александр – питомец академии Динамо и бывший футболист киевского Локомотива, что считалось филиалом столичного клуба. К тому же, после начала полномасштабного вторжения России Щетинин пошел служить добровольцем в ВСУ. На фронте у Александра был позывный Динамо/Щит.

Невероятно светлый и жизнерадостный, всегда на позитиве. Лучшие футбольные годы прошли с тобой,

– друг Щитинина Дмитрий Марковский.

Щитинин со своим другом/ Дмитрий Марковский