Російські загарбники забрали життя житомирського шахіста, суддю та тренера Романа Хітрича. Про загибель захисника України повідомила Бердичівська міська рада.
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Велика втрата спортивної спільноти Житомирщини
Роман Хітрич з дитинства захоплювався шахами. Після здобуття вищої освіти Роман повністю присвятив своє життя улюбленій справі.
Працював педагогом-організатором у бердичівському МЦ "Юність", фахівцем у МЦ "Спорт для всіх". Далі продовжив тренерську викладацьку діяльність у житомирській ДЮСШ № 1. Роман був кандидатом у майстри спорту з шахів та брав активну участь у шахових форумах, що проходили на Житомирщині.
Кілька місяців тому Роман Хітрич був мобілізований до лав Збройних сил України. Після проходження підготовки потрапив до 66-ї окремої механізованої бригади ім. Мстислава Хороброго. Свій останній бій захисник України прийняв 7 жовтня на Сватівському напрямку. У серпні цього року Роману виповнилося 43 роки.