На Бахмутському напрямку загинув чемпіон України зі стрибків з жердиною Богдан Ходаківський

Війна, яку Росія розв'язала на території нашої держави, забрала життя українського спортcмена. Ворожої кулі не зміг уникнути Богдан Ходаківський.

Життя за волю України віддав Богдан Ходаківський. Легкоатлет свого часу добивався чималих висот у спорті.

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Герої не вмирають

Кровожерлива війна, яку розв'язала Росія, продовжує забирати життя гордості нашого народу. Український легкоатлет Богдан Ходаківський загинув на війні з країною-агресором. Трагедія сталася 15-го травня в Донецькій області на Бахмутському напрямку. На війні Богдан був снайпером-стрільцем. Ходаківський свого часу був членом збірної Київської області, а також досягав видатних висот, зокрема, Богдан ставав переможцем та призером чемпіонатів України зі стрибків з жердиною.

Богдан Ходаківський / Athletics in ua