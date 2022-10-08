Український спорт продовжує втрачати своїх представників через війну проти Росії. Багато спортсменів взяли зброю до рук і пішли захищати країну від окупантів.

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Про нову втрату спортивному фронті повідомила Федерація боксу України. На війні проти Росії загинув кандидат в майстри спорту Іванович Юрій.

Федерація боксу України з великою скорботою повідомляє, що на війні з російськими загарбниками загинув ще один наш побратим, кандидат в майстри спорту з боксу з Чернівців, Юрій Іванович. Світла пам‘ять, герою та щирі співчуття рідним,

– йдеться в заяві ФБУ.

Юрій народився у 1998 році, а на фронт пішов з самого початку повномасштабної війни. Він служив у військовій частині 3174. До цього навчався у Чернівецькій гімназії № 4, а потім у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича на кафедрі фізичного виховання.

Нагадаємо, що в середині серпня загинув боксер Володимир Торотой. Спортсмен був командиром 20-ї окремої бригади спеціального призначення