Вічна пам'ять герою
Боксер Володимир Торогой загинув у боях на Донеччині, захищаючи Україну від загарбників. Наприкінці липня чернівецький спортсмен відсвяткував своє 28-річчя.
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З великою скорботою повідомляємо, що сьогодні у війні з російськими загарбниками загинув боксер з Чернівців Володимир Торогой… Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Володимира. Світла пам'ять,
– йдеться у повідомленні ФБУ.
Боксер був командиром 20-ї окремої бригади спеціального призначення. Вважається, що такі бригади належать до формування, які готують до проведення спеціальних операцій.
Що відомо про втрати України на фронті
- Україна втрачає менше військових на фронті у порівнянні з даними, які озвучувалися у червні. Щоденно на фронті Україна втрачає близько 30 – 50 героїв.
- Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він прокоментував втрати України на цей момент, порівнявши їх із ситуацію у червні, коли щодня гинуло від 100 до 200 українських воїнів.
- Михайло Подоляк висловив припущення, що "цифри десь зменшилися у 2,5 – 3 рази", якщо порівнювати із втратами, про які говорили на початку літа.