Вічна пам'ять герою

Боксер Володимир Торогой загинув у боях на Донеччині, захищаючи Україну від загарбників. Наприкінці липня чернівецький спортсмен відсвяткував своє 28-річчя.

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З великою скорботою повідомляємо, що сьогодні у війні з російськими загарбниками загинув боксер з Чернівців Володимир Торогой… Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Володимира. Світла пам'ять,

– йдеться у повідомленні ФБУ.

Боксер був командиром 20-ї окремої бригади спеціального призначення. Вважається, що такі бригади належать до формування, які готують до проведення спеціальних операцій.

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